Mara Venier | il suo riscatto personale | “Mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe”

(Di sabato 26 agosto 2023) Tra le conduttrici televisive più amate in Italia c’è senza dubbio, divenuta, dopo tutti questi anni sul piccolo schermo, un punto di riferimento per i telespettatori. Con il suo programma “Domenica In”, la presentatrice riesce a coinvolgere e intrattenere il folto pubblico televisivo. Il suo rapporto con la Rai, però, non è sempre L'articolo

, volto storico della Rai, da anni parla della possibilità di concludere la sua carriera in tv e di dedicarsi alla sua famiglia. Tuttavia, la conduttrice ha più volte dichiarato che il ...è la regina della tv in Rai con la sua Domenica In , programma amatissimo e cardine per il servizio pubblico. Tuttavia 9 anni fa la sua carriera sembrava giunta al termine, come ha ...è senza dubbio una delle conduttrici televisive più amate e rispettate della televisione.. Con il suo programma ' Domenica In,' riesce a intrattenere e coinvolgere milioni di ...

Viareggio, 26 agosto 2023 – Mara Venier a Viareggio. La conduttrice televisiva veneziana è stata protagonista dell'ultimo appuntamento del ciclo ‘Gli Incontri del Principe’, ieri al Grand Hotel ...Benedetta Primavera: anticipazioni e ospiti della terza puntata in onda stasera, 26 agosto 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 in replica ...