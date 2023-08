Manovra | Napoli Az | ' la scriverà Bruxelles con decisioni su Patto stabilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Ladi bilancio sarà ancora per settimane 'un indovinello avvolto in un mistero all'interno di un enigma', secondo un celebre aforisma di Churchill. A leggere le richieste che arrivano dai partiti della maggioranza e a scrivere accanto a ognuna di esse le cifre della spesa, gli investitori in titoli del debito dovrebbero scappare con la velocità di una lepre. Le detassazioni chieste da Forza Italia su ogni forma di reddito, la quota 41 per le pensioni invocata da Salvini, gli aiuti alle famiglie sotto forma di sussidi sventolati dal partito di Meloni presuppongono una valanga stimata da 30 a 40 miliardi. Ovviamente lasciando a secco servizi sociali importanti come la sanità, l'istruzione, gli asili nido, il trasporto pubblico locale". Lo dichiara in una nota Osvaldo, della segreteria nazionale di ...