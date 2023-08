Manovra | Della Vedova | ' Meloni esca da stallo e dica che vuole fare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Su conti pubblici, Mes e Patto di stabilitàdal suopericoloso e chiarisca la sua linea, se ne ha una". Lo scrive su X il deputato di +Europa Benedetto. "Qualche suggerimento non richiesto:che le mirabolanti promesse elettorali, ad esempio su pensioni e tagli di tasse senza coperture, non verranno mantenute - prosegue -. Annunci da subito che il nuovo Mes sarà ratificato al più presto, abbandonando le fake news e i totem ideologicisua destra sovranista. Sul Patto di stabilità non scommetta su nuovi rinvii sine die e nel negoziato accetti di discutere del contenimento eriduzione del debito pubblico, non perché ‘lo chiede l'Europa', ma perché è nell'interesse delle giovani ...