Manovra | dal prezzo basso del gas il governo può risparmiare 1 miliardo Risorse anche dall?assegno unico per i figli

...ED ASSISTENZA DI STRANIERI ILLEGALI PRESENTI DA NOI ECCO IL DATO INQUIETANTE RILEVATOWEB: ... Le anticipazioni di Governo sulle misure inserite nellaeconomica per il 2024 riguardano ...... le carte prepagate del valore di 382,50 euro cadauna, messe a disposizione della2023 per ... L'Istituto di previdenza, guidatocommissario straordinario Micaela Gelera, ha comunicato che ......perché le risorse sono limitate e con ogni probabilità il governo sarà costretto ad unapiù ... infatti, ha come l'Italia un problema di debito pubblico e come noi vuole evitare cheprimo ...

Manovra, dal prezzo basso del gas il governo può risparmiare 1 miliardo. Risorse anche dall’assegno unico per ilmessaggero.it

Lunedì si apre il cantiere della prima manovra Meloni. L'esecutivo nudo di fronte alla realtà e ai conti in rosso.Il prossimo 4 settembre le forze di maggioranza si ritroveranno per discutere della costruzione della prossima legge di bilancio, uno dei fronti ...