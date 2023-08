Manchester United | clamorosa papera di Onana contro il Nottingham VIDEO

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilcontinua a faticare in Premier League.ilForest è arrivata una vittoria non esattamente tranquilla. Dopo appena cinque minuti la squadra di Ten Hag era sotto di due gol. Il primo dei quali decisamente assurdo. Da calcio d’angolo a favore, losi è fatto trovare scoperto. Ilha preso palla e ha puntato la porta, arrivando a tu per tu con. Il portiere ex Inter però ci ha messo del suo. Invece di avanzare e contrastare Awoniyi, ha indietreggiato e ha pure perso l’equilibrio favorendo il tiro dell’attaccante avversario. A porta vuota il nigeriano ha segnato l’uno a zero.alterna grandi interventi a scelte quantomeno da rivedere come questa. Il suo stile di gioco è importante per il tipo ...

La sintesi della partita di Premier League trae Nottingham ...Con il senno di poi l' Inter ha fatto un affarone a cedere André Onana ala quelle cifre. Il portiere infatti da quando ha iniziato la sua attuale avventura in Premier ha collezionato una serie di papere sorprendenti: l'ultima contro il Nottingham Forest , ...14 Non il migliore degli inizi per André Onana al. Il portiere da oltre 50 milioni , ceduto dall'Inter durante la corrente finestra di mercato, muove i primi passi in Premier League, ma le sue prestazioni non sembrano convincere al ...

Dall’Inghilterra: “Greenwood è devastato. Il Manchester United lo ha deluso” ItaSportPress

(Spazio Napoli – News Napoli Calcio e Calciomercato Napoli) Amrabat può lasciare la Fiorentina: il centrocampista marocchino, che piace al Milan, è da diverso tempo un obiettivo del Manchester United ...Si sono conclusi i match del pomeriggio della terza giornata della Premier League. Solo un pari per l'Arsenal, vittoria in rimonta invece per il Manchester United.