«Mamma | vuoi sposare papà?» | la proposta di matrimonio sul body del figlio appena nato

(Di sabato 26 agosto 2023) Per la neoMichela Vacca, subito dopo il parto, era in serbo una sorpresa speciale, organizzata dal compagno con il personale sanitario

Il personale sanitario ha lavato il bambino e lo ha vestito con un body con su scritto "sposare il mio papà", body che è stato proprio il compagno di Michela a portare in ospedale Di: Arianna Zedda Michela Vacca , 24 anni, ha vissuto ieri una giornata intensa e carica di ...Subito dopo la nascita il personale sanitario ha lavato il bambino e lo ha vestito con un body con su scritto "sposare il mio papà". Un body che è stato proprio il compagno Michael a ......C'è un solo modo per raccontare questa storia ed è farlo con le parole senza filtri di questa... lo denunci, vai a prenderlo se ti chiamano anche nel cuore della notte, non lopiù in casa e ...

"Mamma vuoi sposare il mio papà". Parto con proposta di ... Sardegna Live

Prima ha dato alla luce il piccolo Nathan, assistita in sala parto dal compagno Michael Farci. Poi la sorpresa. Il personale sanitario ha lavato il bambino e lo ha vestito con un body con su scritto " ...Un ragazzo, Federico, che come ha raccontato sua mamma aveva tutto in regola per fare ciò che voleva. La signora spiega: “Era intelligente, lavoratore, preciso, dolce, educato, con carattere. Si era ...