Maltempo | Rotelli Fdi | ' da Figliuolo impegni precisi e immediati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Solo chi non abbia esperienza di gestione di gravi emergenze, o peggio, chi sia in malafede, può pensare che il governo, la sua maggioranza, il commissario straordinario per la ricostruzione e tutti gli altri soggetti istituzionali chiamati a intervenire per venire incontro ai danni prodotti dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche non stiano agendo con capacità e grande senso di responsabilità nei confronti delle popolazioni colpite". Lo dichiara Mauro, deputato di Fratelli d'Italia e Presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici a Montecitorio, che aggiunge: "Il governo si è attivato immediatamente attraverso due decreti legge e la nomina del generalequale commissario alla ricostruzione. Il Parlamento ha anch'esso risposto con un lavoro straordinario ...