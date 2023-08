Mainz 05 vs Eintracht Francoforte – probabili formazioni

(Di sabato 26 agosto 2023) Il05 cercherà di riprendersi dalla sconfitta per 4-1 contro l’Union Berlino quando domenica 27 agosto ospiterà l’in Bundesliga. Gli ospiti hanno sconfitto il neopromosso SV Darmstadt 98 come da pronostico, con il gol di Randal Kolo Muani a fare la differenza tra le due squadre. Il calcio di inizio di05 vsè previsto alle 15:30 Anteprima della partita05 vsa che punto sono le due squadre05 Il, invece, ha visto la sua stagione iniziare in modo disastroso quando è stato sconfitto dall’Union Berlin domenica, con Kevin Behrens che ha segnato due gol nei primi 10 minuti ...

Mainz 05-Eintracht Francoforte (domenica 27 agosto 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Der Einstieg in die Bundesligasaison ist dem FSV Mainz 05 mit dem 1:4 bei Union Berlin gründlich misslungen. Für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag von 15.30 Uhr (im ...Eintracht-Fans, die beim Rhein-Main-Derby in Mainz (Sonntag, 15.30 Uhr) nicht im Gästeblock stehen, sondern eine Karte irgendwo anders auf der Tribüne gekauft haben, sollten vor ihrem Kleiderschrank ...