Maggio Musicale | tournée con Zubin Mehta a Budapest e Bangkok

IlFiorentino è pronto a partire per un'importanteall'estero che mette in cartellone un programma variegato, articolato in due serate nelle città di Bucarest prima (28 e 29 ...... che sigla la ripresa dell'attività da settembre a dicembre 2023, il Teatro delFiorentino s'impegna in unaall'estero che mette in cartellone un programma variegato, ......(via Caldora e viale Collemaggio - incrocio via XXIV) i ... i Negramaro si sono affermati nella scenaitaliana con ... Con laestiva Amore che torni Stadi Tour 2018, i Negramaro ...