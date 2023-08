Madagascar | almeno 13 morti nella calca allo stadio di Antanarivo | 7 bambini

Tragedia in13 persone, tra cui sette minorenni, sono rimaste uccise in una ressa all'ingresso di uno stadio della capitale, gremito per l'apertura di una competizione sportiva dell'Oceano ...Sono13 morti, di cui sette bambini, nella ressa all'ingresso di uno stadio della capitale del, Antananarivo, mentre i feriti sono107. Lo ha riferito un politico locale. Allo stadio Barea 50mila persone stavano affluendo per assistere alla cerimonia di apertura dei Giochi ...Venerdì sono morte12 persone in una calca in uno stadio di Antananarivo, la capitale del, in cui era in corso la cerimonia di ...

Almeno 12 persone sono morte nella calca di uno stadio del Madagascar, durante la cerimonia d’apertura di una grossa manifestazione sportiva Il Post

Almeno 12 persone sono morte schiacciate dalla folla in uno stadio nel Madagascar in occasione della cerimonia di apertura degli Indian Ocean Island Games. Lo riferiscono i media locali. Ad annunciare ...Almeno tredici persone, tra cui sette minorenni, sono rimaste uccise in Madagascar in una ressa all’ingresso di uno stadio della capitale, gremito per ...