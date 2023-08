Ma siete uguali | mai vista la sorella della Gregoraci? Mozzafiato | Guarda

(Di sabato 26 agosto 2023) Elisabettaè tornata nella sua Soverato per trascorrere alcuni giorni con la famiglia. In particolare la showgirl non si è voluta assolutamente perdere i festeggiamentinonna Elisabetta, che ha appena compiuto la bellezza di 102 anni: un traguardo per nulla comune, che merita di essere celebrato con tutta la famiglia. Lane ha infatti approfittato per trascorrere del tempo con laMarzia e con i nipotini. “La nonna compie 102 anni oggi, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo Nonna Elisabetta”, ha scritto la showgirl a corredo di una carrellata di foto che la ritraggono con la nonna e il restofamiglia. Laha anche trascorso una giornata al mare con ...

State vivendo un idillio con il vostro compagno e, sesoli, questo è il momento giusto: ... 'Gli uomini nascono e rimangono liberi enei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere ...Non la preoccupa che un generale dell'esercito italiano come Roberto Vannacci possa scrivere: "Cari omosessuali, nonnormali" e parlare ancora di razze "Le persone non sono tutte, come ...... ' Che piaccia o no, - scrive Vannacci - non nasciamosu questa terra e quindi chi arriva in ... normali non lo, fatevene una ragione!' . Il ministro Crosetto stronca il libro di Vannacci L'...