L’uomo che ha salvato la bimba caduta dal balcone | “Mi sono messo sulla traiettoria | ho chiuso gli occhi e ho sperato”

(Di sabato 26 agosto 2023) “Ho sentito urlare un ragazzo che ha visto la bambina sul cornicione che si stava sporgendo – dice -. La piccina ha continuato a sporgersi sempre di più e ha scavalcato il cornicione, si è tenuta solo con due braccia e aveva le gambe nel vuoto. Ho iniziato a gridarle di stare ferma e di rientrare dentro ma non sentiva. Quando l’ho vista cadere mi, hoglie hoche andasse tutto per il meglio, l’ho bloccata attutendo il colpo e siamo caduti a terrà entrambi. Inizialmente non ho sentito alcun segno di vita poi la bambina ha iniziato a piangere e ho tirato un sospiro di sollievo”. È il racconto di Mattia Aguzzi, impiegato di 37 anni, che oggi hauna bambina di 5 anni precipita dal quinto piano di un ...

Undi 68 annicamminava in via Lamarmora è stato colpito ... Sul Monferrato Casalese,'area tra Vercelli e Casale Monferrato,......per lasciare a bocca aperta unoaveva la conoscenza dell'...lasciare a bocca aperta unoaveva la conoscenza dell'...così grande ) e si comporta esattamente come gli ha chiesto'......testimoniare in aula alcuni personaggiin quel periodo erano sentimentalmente legati all'ex Capitano della Roma e all'ex conduttrice dell' Isola dei Famosi , tra cui'attuale compagna dell', ...