Lukashenko afferma di aver avvertito i capi Wagner di “fare attenzione”

'Noi non c'entriamo niente, tutti sanno chi è il responsabile',Zelensky.: 'Non posso credere ci sia Putin dietro la morte di Prigozhin'. Le forze russe hanno abbattuto due aerei ...Anzidi averlo "avvertito di stare attento alla sua vita". Per di più "sul territorio bielorusso ha mantenuto tutte le promesse fatte ai mercenari" precisa il presidente, ...Il presidente bielorusso ha parlato della morte del capo della Wagner affermando di non credere nella colpevolezza di Vladimir Putin e puntualizzando che i mercenari rimarranno in ...

Lukashenko scagiona Putin e afferma: "Prigozhin messo in guardia" Today.it

La guerra in Ucraina giunge al giorno 549. Sulla morte di Prigozhin il Cremlino ha bollato come "menzogna" la teoria secondo cui sarebbe stato il presidente russo a ordinarne l'uccisione. Gli investig ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 548. Secondo l'intelligence militare di Kiev, la Russia non ha sospeso la mobilitazione e sta valutando possibilità di arruolare altre 450mila persone. Gli Usa co ...