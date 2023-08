Lukaku sempre più verso la Roma | due intese da trovare – SM

(Di sabato 26 agosto 2023) Dopo il tradimento all’Inter, il flirt con Milan e Juventus, Romeluè destinato a riJosé Mourinho e volare alla. Come riporta Sport Mediaset, i giallorossi devono prima peròuna doppia intesa con il Chelsea. FATTORI DA CHIARIRE – Incontro in corso in queste ore trae Chelsea per definire il passaggio di Romeluin giallorosso. La formula è chiara: prestito con diritto di riscatto, proprio come lo scorso anno all’Inter. Restano ancora da chiarire tutte le cifre in gioco: a partire dall’indennizzo ai blues per il prestito, con 5 milioni offerti dallae 8 richiesti dai londinesi. Poi l’ingaggio, con i giallorossi pronti a spingersi al massimo fino a 7 milioni, il che richiederebbe un contributo da parte del club ...

e sul volo proveniente da Londra potrebbe esserci proprio, che nei giorni successivi da Londra Pinto due anni fa a metà agosto tornò con Abraham, mentre lo scorso anno dopo una che può portare nella Capitale.

Romelu Lukaku, centravanti classe 1993 del Chelsea e della nazionale belga, accostato a lungo alla Juventus, è sempre più vicino alla Roma. Come riportato ...Vendere Vlahovic per prendere Lukaku non era un affare ... i tifosi bianconeri hanno sempre manifestato il loro amore per Dusan e il no a Big Rom con cori e striscioni.