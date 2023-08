Lukaku Roma | la conferma di Big Rom | «Domani la firma»

L'allenatore ha anche risposto ad alcune domande su Romelu, grande obiettivo del mercato bianconero e ormai in procinto di trasferirsi alla...Commenta per primo Romeluannuncia il suo arrivo a. Mentre il club giallorosso e il Chelsea stanno limando gli ultimi dettagli negli uffici dei Blues a Londra, il bomber ha parlato al sito belga Laatste Nieuwssenza ...È fatta per il trasferimento dialla. E ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante belga, che ha confermato il suo futuro in giallorosso con Mourinho ...

LIVE! – LUKAKU ALLA ROMA, l’attaccante: “Domani volerò nella Capitale per firmare il contratto”. Accordo tra i club, prestito oneroso a 5 milioni Giallorossi.net

"Domani volerò a Roma per firmare il contratto", con queste parole pronunciate ai microfoni di Laatste Nieuws, durante un ...La conferma arriva dal diretto interessato: Romelu Lukaku al 99% giocherà nella Roma. L'ha ammesso lo stesso attaccante belga a Het Laaste Nieuws: "Sono nervoso. Domani vado a Roma per firmare il ...