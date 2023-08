Lukaku-Roma | definite le cifre del prestito | oggi si chiude? ? DAZN

Leggi su inter-news

(Di sabato 26 agosto 2023) Clamoroso probabile trasferimento alladi. Il belga, dopo il voltafaccia all’Inter, è in procinto di trasferirsi nella capitale RITORNO IN ITALIA ? Dopo il clamoroso dietrofront all’Inter, Romelupotrebbe trasferirsi alla. Orazio Accomando diillustra la situazione aggiornando il suo profilo Twitter: «, si va avanti. Entourage e club fiduciosi sul buon esito della trattativa con il Chelsea. Si lavora aloneroso a quasi 10M. Serve intesa su divisione ingaggio.Pinto proverà arla». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...