Lukaku parla in Belgio | «Domani firmo con la Roma»

- mania Sui social non sidi altro.alla Roma ha mandato in estasi i tifosi giallorossi che sognano la coppia d'oro d'attacco fra Big Rom e Dybala. 'Nel nostro campionato...A Roma ormai non sid'altro. Nella Capitale è scoppiata la bombae i tifosi giallorossi sono letteralmente impazziti all'idea di vedere il belga di nuovo sotto la guida tecnica di José Mourinho. Ieri i ......di un prestito con diritto di riscatto. José Mourinho in conferenza stampa non si é sbilanciato. 'Azmoun non è ancora un nostro giocatore, faccio fatica a parlare di lui, immaginati di, ...

Lukaku, parla Pochettino: "La situazione non è cambiata" Tuttosport

I romani sono pronti ad accoglierlo come un eroe. E in un torneo giovanile a Boom - dove suo figlio ha giocato la sua prima partita con l’Anderlecht - Romelu Lukaku (30) ha detto: «Sono nervoso...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Ora l’ufficialità arriva direttamente da lui, da Romelu Lukaku. “Sono un po’ nervoso, ma domani vado a ...