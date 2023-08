“Lukaku negretto” | parla Furini | “Espulso da tv per il politicamente corretto”

(Di sabato 26 agosto 2023) Il giornalista allontanato dallo studio di Telelombardia “Ieri sera sono stato rimproverato a Telelombardia per aver chiamato ‘'” Romelu, “un giocatore di origini africane. Poi si è scatenato il popolo dei social, quello del ‘’ che mi ha lanciato insulti a non finire”. E’ lo sfogo che Luigi, giornalista ospite di Telelombardia, affida al suo profilo social dopo le critiche ricevute per le sue esternazioni sul bomber belga proprio in queste ore al centro delle cronache sportive per un possibile prestito dal Chelsea alla Roma. “Ricordo che la parola ‘negro’ era spesso citata nei suoi discorsi anche da Martin Luther King (assassinato nel 1968 perché a capo del movimento dei negri d’America). Ma sono passati tanti anni e può darsi che le cose siano cambiate. ...

"Lukaku è un negretto", giornalista Furini espulso da studio tv dopo frase razzista Virgilio Sport

