Lukaku in giallorosso | è fatta Il calciatore | “Domani volo a Roma per firmare”

I Blues hanno chiesto 10 milioni per il prestito oneroso di. La Roma , dal canto suo, ha risposto con un'offerta di 5 milioni. Il ds della Roma Tiago Pinto predica calma. Il GM, al ...🔊 Ascolta l'articolo Romeluannuncia il passaggio alla Roma La trattativa tra Roma e Chelsea per il trasferimento di Romelusembra essere giunta a una conclusione positiva, con l'attaccante belga che anticipa l'annuncio ufficiale.ha condiviso la sua emozione riguardo al passaggio alla Roma, dichiarando che ...... che porteranno il calciatore in. Continua a leggere su Tg. La7.it - "Sono nervoso. Domani volerò a Roma per firmare". Romeluha annunciato il suo arrivo nella Capitale al media ...

Cresce la febbre giallorossa per l'arrivo nella Capitale dell'ex interista Romelu Lukaku. "Domani sarò a Roma per firmare". È l'annunciato di Big Rom dal ...CALCIOMERCATO ROMA - Romelu Lukaku sembrava a un passo dalla Roma. Il belga aveva parlato in patria dicendo di essere pronto a sbarcare domenica nella Capitale per la firma del contratto.