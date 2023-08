(Di sabato 26 agosto 2023)che parla in Belgio: è vero, anzi no, anzi solo in parte. Lae ilche frenano aull'accordo: è tutto fatto, anzi no, anzi solo in parte. E' un sabato concitato quello che lega ...

A Bruxelles c'è, che si prende una mattinata di relax per andare a vedere la prima partita con l'Anderlecht del figlio Romeo (non un dettaglio in questa storia). A Verona c'è Mourinho che, da ...Si tinge dila telenovela. Il giocatore ha rotto il silenzio per annunciare da Bruxelles (come riporta un giornale locale): 'Sono nervoso, domani volerò a Roma per firmare il contratto' ma la ...1 - RomeluLa notizia di un suo sempre più probabile approdo alla Roma, nel bel mezzo di un mercato che lo ha visto protagonista in lungo e in largo (dal "tradimento" all'Inter, all'...

Lukaku, il giallo delle frasi e l'esito dell'incontro tra Roma e Chelsea: tutta la verità Corriere dello Sport

Il futuro di Lukaku diventa un giallo. L’attaccante ha annunciato che giocherà per la Roma ma Pinto lo smentisce Giallo Lukaku. Il bomber, accostato anche al calciomercato Milan, ha parlato al sito ...Manca ancora l'accordo totale sul costo del prestito e sul compenso di Romelu: Pinto e Friedkin pronti a rimanere a Londra ...