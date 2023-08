“Lukaku è un ne***tto” Il giornalista Furini insulta in diretta tv il calciatore

(Di sabato 26 agosto 2023)è un. Il colore della pelle nuovamente utilizzato come strumento di discriminazione. E’ accaduto a Telelombardia, durante una delle trasmissioni di dibattito sul calcio in onda venerdì 25 agosto ilLuigiha definito Romelu“un”. Gli altri ospiti presenti in studio hanno subito chiesto al collega di chiedere scusa e rinnegare l’insulto razzista nei confronti dell’attaccante belga, ex Inter e prossimo al trasferimento alla Roma. Vergogna a Telelombardia. Il direttore Ravezzani: “Provvedimenti immediati”però si è rifiutato di ritrattare e di fronte alla sua resistenza a scusarsi è stato cacciato dalla trasmissione dopo qualche minuto. Poi è intervenuto anche il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani che ha ...

