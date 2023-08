Lukaku e Mourinho | tutti i numeri del belga con lo Special One

ROMA - Hanno lavorato insieme a Manchester, poi a Londra. Ora, Romelue Josépotrebbero incrociare di nuovo le loro strade a Roma . L'allenatore portoghese conosce bene il centravanti, sa come riuscire a farlo rendere al massimo. Ce l'ha fatta ...... e nelle ultime ore ha avuto modo di parlare contelefonicamente. A proposito di telefono, un curioso retroscena riguarda un ex amatissimo nella Capitale. Infatti nei giorni scorsiha ...Romelu(LaPresse) - Calciomercato.itI giallorossi hanno strappato al Chelsea il via libera ... Josépotrebbe essere accontentato nel migliore dei modi: l'attacco della Roma farebbe un ...

Lukaku e Mourinho: il rendimento del belga con lo Special One Corriere dello Sport

Dalla delusione per l’arrivo di Azmoun all’entusiasmo incontenibile nell’attesa di Lukaku. In poche ore l’umore della ...Nonostante la disponibilità del Chelsea, manca ancora il sì definitivo di Lukaku. Tuttavia, a Roma si respira fiducia grazie al fattore Mourinho. Il direttore Tiago Pinto ha annunciato l’intenzione di ...