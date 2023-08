Lukaku e Mourinho | il rendimento del belga con lo Special One

ROMA - Hanno lavorato insieme a Manchester, poi a Londra. Ora, Romelue Josépotrebbero incrociare di nuovo le loro strade a Roma . L'allenatore portoghese conosce bene il centravanti, sa come riuscire a farlo rendere al massimo. Ce l'ha fatta ...Mentre a Roma si sogna ad occhi aperti in vista del probabile arrivo di Romelu- la ... Senza Joséin panchina - il tecnico portoghese deve scontare una squalifica di due giornate e ...Romelu(LaPresse) - Calciomercato.itI giallorossi hanno strappato al Chelsea il via libera ... Josépotrebbe essere accontentato nel migliore dei modi: l'attacco della Roma farebbe un ...

Lukaku-Roma, telefonata di Mourinho: manca solo il suo il sì. Dybala sorride Corriere della Sera

Ieri ha parlato José Mourinho, lanciando diversi messaggi intorno ai rinforzi attesi in attacco. Mentre Tiago Pinto è volato a Londra insieme a Ryan Friedkin per l’affare Romelu Lukaku, in questi ...L'iraniano arriva alla Roma in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen ma non sarà subito disponibile causa infortunio.