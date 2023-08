Lukaku dal Belgio: "Domani sarò a Roma per firmare"

Roma, arriva anche la conferma dell'attaccante belga: domani la firma con il club giallorosso Il futuro disarà alla Roma. A rivelarlo è stato lo stesso attaccante del ChelseaBelgio dove si trova insieme alla sua famiglia per un torneo di calcio a cui ha partecipato il figlio. Le sue ..."Sono nervoso... Domani volerò a Roma per firmare"."Sono nervoso... domani volerò a Roma per firmare". Così Romeluha annunciato il suo arrivo nella Capitale alla corte di José Mourinho al media belga HNL a margine di un torneo giovanile a Boom, provincia di Anversa, al quale suo figlio ha giocato la sua ...

Oggi è davvero il giorno del grande sogno. Anche se poi Roma ha iniziato a sognare già da 24 ore e cioè da quando Ryan Friedkin e Tiago Pinto hanno preso l’aereo privato… Leggi ...Il giornalista Luigi Furini in diretta tv ha ritenuto necessario chiamare Lukaku "negretto". Un'espressione che è ... Fabio Ravezzani, il direttore, ha immediatamente allontanato il giornalista dal ...