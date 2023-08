Lukaku conferma il suo arrivo bella Capitale | domani volo a Roma a firmare

(Di sabato 26 agosto 2023) Cresce la febbre giallorossa per l’nelladell’ex interista Romelu. “sarò aper”. È l’annunciato di Big Rom dal Belgio in occasione di un torneo giovanile dove è protagonista anche suo figlio con la maglia dell’Anderlecht, come riportato da “Het Laaste Nieuws”. La trattativa trae Chelsea va avanti ad oltranza, ma ancora non c’è la fumata bianca. Il gm Tiago Pinto e il vice presidente Ryan Friedkin, a Londra da venerdì pomeriggio, hanno avuto un primo incontro con la dirigenza dei Blues ma c’è ancora distanza sulle cifre del prestito oneroso. Infatti laha offerto 5 milioni, il club inglese ne vuole 8-10. Da sciogliere anche il nodo che riguarda lo stipendio del giocatore: 12 milioni l’ingaggio netto ...

Quanti goal ha fattoin carriera Tra club, nazionale maggiore e nazionali giovanili,ha collezionato globalmente 707 partite segnando 357 reti , alla media di 0,50 reti a partita. ...Roma, tifosi in estasi dopo l'annuncio di Big Rom cheil suo passaggio in giallorosso - GALLERY Romeluil suo passaggio imminente alla Roma, con la firma sul contratto fissata per domani come da lui stesso dichiarato. Vaje a di' qualcosa #pic.twitter.com/XLVHWLBhNw Tenalleiro (...Romelualla Roma , questione di ore. Laarriva per viva voce dell'attaccante di proprietà del Chelsea che ha parlato al sito belga Laatste Nieuwssenza senza mezzi termini: " Domani sbarcherò ...

Romelu Lukaku si è promesso alla Roma. Le indicazioni erano già chiare, ma sabato è stato lo stesso centravanti belga ad ammetterlo senza giri di parole. Anzi: dopo la rottura con l' Inter, la mancata ...L’ex Inter annuncia in una intervista sito belga Laatste Nieuwssenza il suo imminente arrivo nella Capitale, sponda giallorossa, già nella città di domani ...