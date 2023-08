Lukaku conferma il suo arrivo bella Capitale | domani volo a Roma a firmare

(Di sabato 26 agosto 2023) Cresce la febbre giallorossa per l’nelladell’ex interista Romelu. “sarò aper”. È l’annunciato di Big Rom dal Belgio in occasione di un torneo giovanile dove è protagonista anche suo figlio con la maglia dell’Anderlecht, come riportato da “Het Laaste Nieuws”. La trattativa trae Chelsea va avanti ad oltranza, ma ancora non c’è la fumata bianca. Il gm Tiago Pinto e il vice presidente Ryan Friedkin, a Londra da venerdì pomeriggio, hanno avuto un primo incontro con la dirigenza dei Blues ma c’è ancora distanza sulle cifre del prestito oneroso. Infatti laha offerto 5 milioni, il club inglese ne vuole 8-10. Da sciogliere anche il nodo che riguarda lo stipendio del giocatore: 12 milioni l’ingaggio netto ...

Il Milan vola, la Roma crolla. Il sabato di Serie A vede ladei rossoneri di Pioli, capaci di inaugurare San Siro con un 4 - 1 senza appello, ma anche ...che intimidito dalle voci su, ...Buona domenica amici sportivi, siamo 'già' alla seconda e abbiamo qualche(per ora) e qualche sorpresa, come la sconfitta dell'Atalanta al cospetto del Frosinone, ...l'arrivo di, nella ...Sul finire del primo tempo la Roma spera in un rigore per eventuale mano ma il Var non. Il ... in attesa di...

Un faccia a faccia nel quale il Chelsea ha confermato la formula del prestito secco oneroso ... così come sul tema dell’ingaggio. Lukaku percepisce circa 12 milioni, troppi affinché li paghi tutti la ...Il giocatore forza la mano ("Parto, arrivo e firmo"), ma in realtà i nodi economici restano da sciogliere: Pinto e Friedkin sono rimasti a Londra ...