Lukaku alla Roma | oggi è il giorno decisivo | quando potrebbe arrivare nella capitale

" Può essere" sussulta anche Oddy, il cane. E non ci crede (come dargli torto). Ma l'... Nonostante lo scetticismo del cane Oddy - e salvo imprevisti - l'americanata è prossima...E poco importa che l'oggetto del desiderio, Romelu, ieri fosse nella sua casa di Bruxelles, un appartamento da mille e una notte in cui il gigante belga si rifugia nei momenti di difficoltà. ...La treccia di Romeluè quella cui stanno aggrappati in queste ore gli umori di Josè Mourinho , che sarebbe come ...l'eleganza cromatica del Man in Red (il bianco canuto dei capelli si sposa...

Lukaku alla Roma: ci siamo. Rivivi tutta la giornata Corriere dello Sport

Ultime scintille di calciomercato mentre oggi la serie A torna in campo con gli anticipi del Milan e della Roma che sogna il colpo grosso su Lukaku ...Su Corsport: Lukaku, mission is possible. La Roma vuole Romelu in prestito ed è pronta a pagare l’intero stipendio. Via libera del belga dopo la chiamata con Mourinho ...