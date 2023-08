Lukaku alla Roma | le ultime da Londra

E pazienza seandràRoma. "Abbiamo Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean che sono molto bravi e poi Yildiz che ha grandi prospettive. Non sta a me giudicare quello che fanno gli altri, al 31 ...Roma, tifosi in estasi dopo l'annuncio di Big Rom che conferma il suo passaggio in giallorosso - GALLERY Romeluconferma il suo passaggio imminenteRoma, con la firma sul contratto fissata per domani come da lui stesso dichiarato. Vaje a di' qualcosa #pic.twitter.com/XLVHWLBhNw Tenalleiro (...Romeluè vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Roma. In queste ore il club giallorosso e il Chelsea stanno cercando di chiudere la trattativa che porterebbe Big Rom nella Capitale. Il punto ...

Roma-Lukaku, in corso l'ultimo incontro col Chelsea per la fumata bianca Calciomercato.com

Calma e piedi per terra. Massimiliano Allegri veste i panni del pompiere alla vigilia della gara col Bologna, la prima stagionale allo Stadium ("dovremo essere bravi noi a… Leggi ...Arriva un'importantissima conferma: l'operazione, a meno di ulteriori colpi di scena, si farà. Romelu Lukaku si è promesso alla Roma. Le indicazioni erano già chiare, ma sabato è stato lo stesso ...