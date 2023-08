Lukaku alla Roma | blindato l’attacco di Mourinho?

(Di sabato 26 agosto 2023) Il mese di agosto sta per finire, ma una nuova avventura calcistica è appena iniziata. Si tratta della Serie A 2023/2024, in nome della quale con un infinito turbinio di trattative gli assetti delle squadre hanno subito continui cambiamenti. Ad appassionare i tifosi sono anche le negoziazioni avvincenti come un frenetico road movie, tra cui quella di Romeluche a breve s’unirebbeallenata dal mister José. Dopo un tira e molla lungo un’intera estate tra Inter, Chelsea e la Juventus ad avere la meglio sarebbe proprio la Magica. Quest’ultima ha visto allontanarsi per un soffio una sequela di numeri 9 che avrebbero potuto cambiare gli equilibri del team giallorosso. Ma cosa cambierebbe con l’arrivo del belga a Trigoria? Scopriamolo insieme.: a breve l’incontro tra ...

ROMA -Roma, ci siamo . Oggi (sabato 26 agosto) potrebbe essere il giorno decisivo per Big Rom in giallorosso. Nelle prossime ore il belga potrebbe arrivare nella Capitale, Roma e Chelsea sono al ...E pazienza seandràRoma. "Abbiamo Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean che sono molto bravi e poi Yildiz che ha grandi prospettive. Non sta a me giudicare quello che fanno gli altri, al 31 ...La telenovela che ha avuto per protagonista Romelusi è conclusa qualche ora fa. Più volte accostatoJuventus in un'estate a dir poco tumultuosa per il centravanti belga, è stato lo ...

Roma fiduciosa per Lukaku: ma si tratta a oltranza Sky Sport

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha scritto un proprio pensiero sul caso Lukaku: "Comunque quando a inizio agosto Lukaku confessava ai tifosi che ormai era improbabile andasse ...Paolo Condò ha parlato a Sky Sport del possibile nuovo attacco della Roma: "Lukaku alla Roma ricorda la coppia che voleva formare l’Inter qualche anno fa, quella con Paulo ...