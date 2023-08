Luis Rubiales sospeso dalla Fifa per 90 giorni | divieto di contattare la Hermoso

(Di sabato 26 agosto 2023) Nonostante la sua fermezza,non sarà più il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef). Lo ha deciso lache con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha annunciato la sospensione provvisoria di: “Il presidente della Commissione Disciplinare, Jorge Ivan Palacio (Colombia), avvalendosi dei poteri concessi dall’articolo 51 del Codice Disciplinare(FDC), ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente il signorda tutte le attività legate al calcio. livello nazionale ed internazionale. Tale sospensione, che avrà effetto a partire da oggi, ha una durata iniziale di 90, in attesa del procedimento disciplinare aperto contro il signor...

