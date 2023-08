Luis Rubiales è stato sospeso per il bacio a Jenni Hermoso 

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - La FIFA hadalla presidenza della federazione calcistica spagnola per aver baciato sulle labbra la campionessa del Mondo femminileHermoso e gli ha vietato di entrare in contatto con lei. "Abbiamo deciso oggi di sospendere provvisoriamente il signorda tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale", ha dichiarato l'organo di governo del calcio mondiale in un comunicato, spiegando che la sospensione durerà 90 giorni, in attesa del procedimento disciplinare. La richiesta di sospensione per "abuso di autorità e atti pubblici lesivi della dignità e del decoro dello sport" era stata inoltrata dal Consiglio superiore dello Sport che, su sollecitazione del governo, aveva presentato "una petizione motivata" al ...

Roma, 26 ago., presidente della Federazione calcio spagnola (Rfef), non ha mentito quando ha parlato di un bacio consensuale in occasione dei festeggiamenti per il Mondiale appena vinto dalla Roja. Lo ...Dopo la smentita della calciatrice, Jenni Hermoso , all'affermazione del presidente della Federcalcio spagnola (Rfef)che il bacio tra i due fosse consensuale, la federazione spagola corre ai ripari. Nella notte un comunicato in cui spiega che "gli organi competenti della Rfef, che stanno elaborando i ...In Spagna si inasprisce lo scontro sulle mancate dimissioni del presidente della Federcalcio,, per il bacio sulle labbra alla calciatrice Jenni Hermoso. Dopo che le giocatrici della Roja hanno minacciato di non scendere più in campo se non ci sarà un avvicendamento ai vertici ...

La Fifa ha sospeso il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales dall'incarico per tutta la durata dell'inchiesta aperta dalla Commissione disciplinare dopo il bacio alla giocatrice Hermoso ...Il bacio non fu consensuale. Lo ha ribadito Jenni Hermoso, smentendo clamorosamente Luis Rubiales: «Voglio chiarire che, come si vede nelle immagini, in nessun momento ho consentito il bacio che mi ha ...