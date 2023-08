Luigi Carandente Tartaglia | il latitante arrestato in ospedale dopo l' intervento al cuore

Secondo latitante eccellente individuato e arrestato in Campania in 24 ore . A Castel Volturno, nel Casertano, i carabinieri hanno catturatoTartaglia, 47 anni, esponente di spicco del clan Orlando - Polverino - Nuvoletta, egemone a Marano, referente della cosca a Quarto, nel Napoletano. Si era dovuto sottoporre a un ...Ha trascorso la sua latitanza, durata ben 17 mesi, in una villa immersa nel verde tra botole e saune, nella zona collinare tra Marano e Quarto, nel Napoletano, il 47enneTartaglia, ritenuto esponente di spicco del clan Orlando - Polverino - Nuvoletta, ammanettato dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna mentre era in un letto d'...QUARTO. Manette perTartaglia, condannato a oltre 14 anni di reclusione per associazione mafiosa ma era attivamente ricercato perché si era reso irreperibile da marzo dello scorso anno. La rete si è ...

Arrestato dai Carabinieri a Castel Volturno il latitante Luigi ... Ministero dell'Interno

Il latitante è il 47enne Luigi Carandente Tartaglia. L’uomo è ritenuto esponente di spicco del clan Orlando - Polverino - Nuvoletta, operante a Marano di Napoli e aree limitrofe e referente sul comune ...A Castel Volturno, nel Casertano, i carabinieri hanno catturato Luigi Carandente Tartaglia, 47 anni, esponente di spicco del clan Orlando – Polverino – Nuvoletta, egemone a Marano, referente della ...