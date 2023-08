Lollobrigida | I ricchi mangiano meglio dei poveri | ed è la verità | la gente semplice sa come scegliere

(Di sabato 26 agosto 2023) È di nuovo bufera sul ministro dell’Agricoltura Francesco, la cui vera colpa è quella di essere il marito della sorella del premier Giorgia Meloni. Ogni volta che quest’uomo apre la bocca, la sinistra, sempre imbracciando e puntando il fucile, si inventa bizzarri motivi per chiederne le

...blu' Non si placa la polemica attorno al ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco, che ha definito la qualità del pasto dei poveri migliore di quella dei. ...Per il ministro" i poveri mangiano meglio dei, trovano qualità a basso costo ". Venerdì il comico Andrea Rirvera ha risposto con uno sketch postato sui social che gioca con i nomi dei brand della ...Il ministro dell'agricoltura Francesco, al Meeting di Comunione e Liberazione ha detto: "I poveri mangiano meglio dei". È cosìdovrebbe smetterla di dire fesserie. ...

Lollobrigida: «In Italia i poveri mangiano meglio dei ricchi». Lo sgomento di Schlein: «La gente fatica a fare la spesa ... Open

Il presidente di Pensiero Popolare Italiano Fabio Desideri: "In Italia oltre 3 milioni di poveri elemosinano un pasto, non mangiano meglio dei ricchi" ...Per il ministro Lollobrigida “i poveri mangiano meglio dei ricchi, trovano qualità a basso costo”. Venerdì il comico Andrea Rirvera ha risposto con uno sketch postato sui social che gioca con i nomi ...