(Di sabato 26 agosto 2023) “In Italia abbiamo un’educazione alimentare interclassista: spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità”. Sono, come noto, parole che non sono passate inosservate quelle del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco, al Meeting di Rimini. Al di là delle tante polemiche che ne sono nate, aloggi guidato dal meloniano possono dirsi tranquilli: nessuno – specie tra i dirgenti – può dirsi insoddisfatto del proprio stipendio. Specie dei premi di risultato che piovono in abbondanza al dicastero. Certo – e ci mancherebbe – parliamo di premi che vengono assegnati solo dopo che vengono raggiunti precisi obiettivi. E – udite, udite – per il 2022 tutti gli obiettivi di ogni singolo dipartimento risultano raggiunti al. Insomma, lavoratori ...

"La dichiarazione diè fuori contesto storico, perché oggi i poveri mangiano quello ... Nei ristoranti non lo trovi ma èdi sostanze che fanno molto bene, non è cibo spazzatura". Non ...... il personaggio di Aldo Fabrizi in "C'eravamo tanto amati", quando dice al genero che ilè ... Chissà sesa quant'è pasoliniano, chissà se questa destra tutta sa quant'è pasoliniana, ...Essendo, a casa sua il ministro Francesconon deve mangiare bene. Come ha ben spiegato al meeting di Rimini, intervenendo con assoluta astuzia e intelligenza, diremmo da statista del popolo,...

Lollobrigida fa ricco il ministero. Premiato il 100% dei dirigenti | LA ... LA NOTIZIA

Lollobrigida ha detto una grande verità. I poveri, se diamo un valore alla semantica, nella storia d'Italia sanno mangiare molto ...A difenderlo dalle polemiche arriva il Presidente del Senato Ignazio La Russa, tramite la propria pagina Facebook: Francesco Lollobrigida è stato frainteso dal PD. Tutto nasce da una Schlein al ...