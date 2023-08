Lo vuole rifare | la voce su Ursula Von der Leyen | perché la Meloni è decisiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023)von derha bisogno di Giorgiaalmeno quanto la premier italiana ha bisogno di lei. Il motivo si può riassumere in due numeri: 27 e 81. Il primo sono gli europarlamentari che, se si votasse oggi, Fdi avrebbe nel nuovo europarlamento. Il secondo sono gli eletti che dovrebbe avere l'intero gruppo dei Conservatori europei, Ecr, che include Fdi e fa capo sempre alla. Numeri importanti, che se la presidente del consiglio accetterà di entrare nella prossima maggioranza Ue, come tutto fa credere, potranno essere decisivi per la scelta del presidente della commissione, anche se non tutti i partiti conservatori la seguiranno. A guidare l'esecutivo europeo aspira ancora una volta la von der, che dovrebbe vedersela col connazionale Manfred Weber, presidente del Ppe, lo stesso ...