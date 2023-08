Lo Show dei Record stasera in tv | anticipazioni e ospiti 26 agosto 2023

(Di sabato 26 agosto 2023) Lodeiva in ondain tv sabato 26in prima serata su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Di seguitodella serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Sabato 8 luglio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Lodei”, il programma dei primati del Guinness Worlds, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. A condurre uno deglipiù eccentrici e sorprendenti della tv torna, per la quarta volta, Gerry Scotti. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World. Al centro della ...

"Un susseguirsi di Master Class,cooking, presentazioni, dimostrazioni e degustazioni di cibi ... Direttrice ArtisticaComitati della Dante Alighieri di Bruxelles e Genk; e alla musica dal ...È lo stesso principio per cui non si elegge il caposervizi segreti alla guida del Paese: spero ... l'Esercito difende la Patria e forma i soldati, non aspiranti influencer per talk".C'è grande attesa per il nuovo realitypensato dalla conduttrice di Amici che, anche in ambienti più freddi, non mancherà di addentrarsi nei sentimenti e nelle emozionisuoi concorrenti; un ...

"Lo Show dei record", dall’uomo con più corna al cane più piccolo: i migliori guinness TGCOM

Il conduttore dell'originale tornerà su Canale 5 anche per la versione invernale: ecco tutti i dettagli sulla scelta ...Ma lo show è comunque garantito dato che questa apparirà più grande e vicina alla Terra come forse non lo è stato mai (da qui il nome di SuperLuna). Questo plenilunio, come anticipato, è un evento ...