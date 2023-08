Lo sfogo della 19enne vittima dello stupro di Palermo | «Stanca dei vostri giudizi | siete animali più di quelli»

Leggi su open.online

(Di sabato 26 agosto 2023) Ha deciso di parlare e difendersi anche sui social ladi gruppo discorso 7 luglio, per cui sono stati arrestati sette giovanissimi. La ragazza ha attaccato chi è riuscito a rintracciarla sui social solo per rivolgerle insulti e critiche: «Evidenziate solo chepiù di– scrive nelle stories su Instagram nella notte tra il 25 e 26 agosto, come riporta Repubblica – Vi scatta l’ormone appena vedete qualcuna che vi attrae, da costringere una ragazza a fare sesso?». Larisponde a muso duro contro chi solleva dubbi su un suo presunto consenso e si lancia in critiche sul suo stile di vita, con quella pratica ormai costante in casi simili al suo di ...