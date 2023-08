Lo dice il Pd | basta migranti Chi è quest' uomo | schiaffo alla Schlein senza precedenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Toh, adesso lola sinistra. Quella sul territorio, quella che i problemi della gente li vede giorno per giorno, quella in prima linea: non quella, insomma, dei vertici del Pd. Perché c'è anche sinistra e sinistra e tocca ricordarcelo. A Lizzano in Belvedere, che è un paesino di poco più di 2mila abitanti, nel Bolognese, terra tradizionalmente rossa, il sindaco Sergio Polmonari è un signore che la politica la mastica da sempre. E' dem, nel senso che ha la tessera dei democratici in tasca, è iscritto al partito della segretaria Elly, però è anche un civico (cosa che, nei piccoli borghi, in genere, non stupisce: va così). E' stato primo cittadino di Lizzano dal 1999 al 2009, poi si è preso una pausa, e adesso guida, da circa quattro anni, di nuovo, il suo Comune. Non è uno, Polmonari, contrario all'immigrazione o all'accoglienza, ci ...