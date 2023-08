LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | vittoria per la sorprendente DSM Maglia rossa per Milesi!

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO A SQUADRE 20.48 Grande protagonista di questa cronometro è stata la pia, che ha accompagnato quasi costantemente le formazioni. In alcuni momenti però l’intensità è stata maggiore, portando alcune squadre ad alzare il piede. 20.47 Questa la top 10 della cronometro a squadre: 1 Team dsm – firmenich 17:30 2 Movistar Team 17:30 ,, 3 EF Education-EasyPost +0:06 4 Soudal – Quick Step +0:06 5 Groupama – FDJ +0:06 6 Bahrain – Victorious +0:10 7 Astana Qazaqstan Team +0:17 8 INEOS Grenadiers +0:20 9 Cofidis +0:22 10 BORA – hansgrohe +0:28 20.45per LorenzoIl campione del mondo u23 a cronometro dovrebbe essere il primo corridore ad aver tagliato il traguardo per la DSM. 20.44 Siamo ancora in ...

Discovery Sports offre su Discovery+ e GCN+ una copertura ininterrotta,e on - demand di ogni tappa delladi Spagna con feed multi - audio in 16 lingue, mentre la trasmissione televisiva

Si svolgerà domani, domenica 27 agosto 2023, la seconda tappa della Vuelta a España 2023. Dopo la cronosquadre di oggi che assegnerà la prima vittoria e la prima maglia rossa, domani ci sarà la prima