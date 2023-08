LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | subito Evenepoel vs Vingegaard Roglic nella cronometro a squadre!

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della primadella. Quest’avrà inizio l’ultimo grande giro di questa stagione, che prenderà il via con una brevea squadre nei dintorni di Barcellona. Sia la partenza che l’arrivo infatti sono situaticittà catalana anche se divisi da 14.8 km. Il percorso odierno, lungo 14.8 km, non prevede alcun tipo di difficoltà, motivo per cui si preannuncia una gara molto rapida. Saràil momento del primo confronto tra gli uomini di classifica, i quali potranno provare ad infliggere distacchi già rilevanti ai propri avversari. ...