LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | prima posizione provvisoria per la dsm

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO A SQUADRE 19.21 Arriva ora la Lidl-Trek sul traguardo in 18.26, 28?. La formazione americana, non avendo uomini di classifica, ha scelto di non correre rischi con la strada bagnata. 19.20 Secondo tempo all’intermedio per la Cofidis, che stoppa il cronometro in 12.02, 56?. 19.19 Questi gli 8 corridori della Arkea-Samsic: 171 VAUQUELIN Kévin 172 GESBERT Élie 173 HOFSTETTER Hugo 174 LE BERRE Mathis 175 LEDANOIS Kévin 176 OWSIAN ?ukasz 177 RIES Michel 178 RODRÍGUEZ Cristián 19.19 Partita la Arkea, che per non creare confusione con la maglia rossa del leader della generale indossa una maglia gialla fluo. 19.18per il Team dsm in 15.34, 15? alla velocità media di 57 km/h. 19.17 Terzo tempo all’intermedio per ...