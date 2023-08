LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | prima posizione provvisoria per la DSM Alle 19 55 parte la INEOS

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO A SQUADRE 19.52 Questa la formazione della Bora Hansgrohe per l’ultimo Grande Giro di questa stagione: 71 VLASOV Aleksandr 72 DENZ Nico 73 BUCHMANN Emanuel 74 HIGUITA Sergio 75 KÄMNA Lennard 76 KOCH Jonas 77 UIJTDEBROEKS Cian* 78 ZWIEHOFF Ben 19.51 Partita la cronometro della Bora Hansgrohe. 19.50 Secondaal primo intermedio per la EF Education – EasyPost a 3 secondi dalla DSM. 19.49 Resiste inla DSM. Non va a buon fine l’assalto della Bahrain Victorious, che si posiziona in secondain 17? 40?. 19.48 La Groupama – FDJ schiera il corridore più giovane in corsa: Lenny Martinez, il quale ha 20 anni e 36 giorni. 19.47 Questi gli 8 corridori della ...