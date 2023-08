LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Jumbo Visma ed Ineos in ritardo rispetto alla DSM Movistar in testa al primo intermedio

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO A SQUADRE 20.30 Terzo tempo alper la Soudal Quick-Step in 11? 46?, sette secondi peggio della. 20.29 La UAE Emirates transita in 18? 07? sul traguardo finale, facendo 5? peggio della. 20.28 La formazione spagnola ha 7? di vantaggio sulla DSM al. Attenzione perché Mas potrebbe guadagnare molto su Vingegaard, Roglic e Thomas. 20.27 NUOVO MIGLIOR TEMPO AL!! Latransita dopo 9 km a 11? 39?. 20.26 Quando mancano 3 squadre all’arrivo la classifica vede inla DSM con 6? di vantaggio sulla EF Education – EasyPost e ...

Discovery Sports offre su Discovery+ e GCN+ una copertura ininterrotta,e on - demand di ogni tappa delladi Spagna con feed multi - audio in 16 lingue, mentre la trasmissione televisiva ...... PERCORSO E ALTIMETRIA2023: IL CALENDARIO COMPLETO2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV Segui ila partire dalle 19:05 PER AGGIORNARE FARE REFRESH ...... Discovery+, Sky Go, Now e Dazn, mentre Sportface vi racconterà lagiorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, pagelle e tanto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: c'è la cronometro a squadre, Vingegaard/Roglic favoriti OA Sport

Si svolgerà domani, domenica 27 agosto 2023, la seconda tappa della Vuelta a España 2023. Dopo la cronosquadre di oggi che assegnerà la prima vittoria e la prima maglia rossa, domani ci sarà la prima ...La coppia giallonera va a caccia del terzo grande giro stagionale. Corsa durissima, con 9 arrivi in salita, il Tourmalet e l’Angliru. Si parte con una ...