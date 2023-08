LIVE – Venezia-Cosenza 0-1 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023) Ladi, match valido per la seconda giornata di. Al Penzo due formazioni che hanno iniziato nel migliore dei modi incrociano il loro cammino per una vittoria che vale la vetta della classifica confermata anche dopo il secondo impegno di questo intenso campionato cadetto. Chi ci riuscirà, i veneti o i calabresi? Appuntamento fissato alle ore 18 di sabato 26 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV0-1 39? – Non ci sta il, che prova subito a reagire 38? – Lampo improvviso del, che a sorpresa ...