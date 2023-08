LIVE Usyk-Dubois | Mondiale pesi massimi 2023 in DIRETTA | inizia il match!

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.30 Sul ring, ora è il turno del fenomeno ucraino. 23.27 Viene presentato lo sfidante. 23.25 Presente anche un messaggio del leader ucraino Zelensky per. 23.20 Perultimo incontro con Kevin Lerena il 3 dicembre 2022. 23.15 Manca davvero poco all’incontro,negli ultimi due incontri ha battuto Anthony Joshua. 23.10 Presente tra gli ospiti Jake Paul. 23.05 Tutto pronto ora per l’incontro, tra 5 minuti l’inizio della cerimonia. 23.00 Già finito, con la vittoria di Hamed, gettata la spugna per Hrdy. 22.55 Prima dell’incontro sarà un esibizione tra Aadam Hamed e Vojtech Hrdy. 22.50invece ha solo una sconfitta e 18 vittorie. 22.45 Ricordiamo che “The Cat” ...

Nel talk Steve Bunce on 5Boxing, il pugile inglese si è così espresso su questa possibilità, considerando le difficoltà di organizzazione del match tra il connazionale e: "Dopo le ...

LIVE Usyk-Dubois, Mondiale pesi massimi 2023 in DIRETTA: l'ucraino difende il titolo contro l'imbattuto britannico OA Sport

Undefeated unified heavyweight boxing world champion Oleksandr Usyk puts his WBA/WBO/IBF titles on the line against he devastating knockout puncher Daniel Dubois of London, England, love from ...