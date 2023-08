LIVE – Mondiali atletica Budapest 2023 | sabato 26 agosto | sessione serale in DIRETTA

... Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio ore 20:30 Atletica Leggera: Campionati2023 8a ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...La diretta testualedella maratona femminile deidi atletica leggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Archiviate le gare di marcia, il programma su strada lascia spazio ...... 8a giornata (Sessione serale) 20:30 - Tg2 21:00 - Atletica Leggera,Budapest 2023: 8a ...14 - CAMERA CAFE' - LA TAZZA 18:21 - STUDIO APERTO18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - ...

LIVE Mondiali di atletica: Epis nella maratona, gran finale con le staffette La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, quella dedicata all ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2023 di canoa velocità. A Duisburg (Germania) sono in programma diverse s ...