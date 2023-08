LIVE Milan-Torino 3-1

A San Siro, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Torino si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Torino: sintesi e moviola SEGUI IL SECONDO TEMPO...- Torino e Verona - Roma: formazioni UFFICIALI e dove vederle in TVIn programma sabato 26 agosto alle 20.45,- Torino sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky, mentre Verona - Roma è ...- Massara Quarto ufficiale: Massimi VAR: Valeri AVAR: Miele 23' - Ilchiede un calcio di rigore per tocco con il braccio di un difensore del Torino sull'azione di Leao, Mariani lascia ...

GOL! Milan 3-1 Torino! Rete meravigliosa di Theo Hernandez! Il terzino rossonero affonda sulla sinistra, poi scarica per Leao che verticalizza di prima in area con il francese che si inserisce e con i ...PRIMO TEMPO 47' GOL MILAN! Leao imbecca in area Hernandez perso malamente da Schuurs, pallonetto su Savic e 3-1. Partita già chiusa. 45' Sei minuti di recupero ...