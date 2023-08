LIVE Milan-Torino 0-0

ZanettiCLASSIFICA SERIE A: Fiorentina 3, Juventus 3, Napoli 3, Atalanta* 3, Inter 3,3, Lecce 3, Verona 3, Monza* 3, Frosinone* 3, Roma 1, Salernitana 1, Cagliari 1, Torino 1, Bologna 0, Lazio ......prima giornata di questo campionato e l'unica volta in cui ha segnato più di due gol nelle prime due gare stagionali di Serie A è stata nel 2016/17 (tripletta contro il Bologna e gol contro il, ...L'ultima vittoria del Torino in casa delin Serie A risale al 24 marzo 1985: i rossoneri sono rimasti imbattuti nelle successive 27 sfide casalinghe contro i granata nel torneo (19 vittorie e 8 ...

La cronaca in diretta di Milan-Torino, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...Milan-Torino in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita della 2ª giornata della Serie A 2023/2024. Dopo aver vinto contro il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara, stasera il ...