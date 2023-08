LIVE Italia-Spagna 3-0 | Europei volley femminile in DIRETTA | azzurre ai quarti contro la Francia | Antropova top-scorer

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAI: PROGRAMMA, ORARIO, TV, STREAMING 22:56 La nostraditermina qui, grazie mille per averci seguito! Buonanotte a tutti gli amici di OA Sport! 22:55 L’tornerà in campo martedì 29 agosto nel quarto di finalela, con la Turchia all’orizzonte in semifinale. Inizia ad entrare nel vivo il nostro Europeo! 22:54 Abbiamo rotto il ghiaccio in questa fase ad eliminazione, non nella maniera migliore dal punto della prestazione ma con un risultato che comunque ci fa sorridere. Lasi è confermata nazionale esuberante e in crescita, che ...

FIRENZE - L'batte la Spagna e vola ai quarti di finale dell' Europeo femminile . Le azzurre del ct Mazzanti schiantano la Spagna con un netto 3 - 0 (25 - 23, 25 - 22, 25 - 19): sfideranno la Francia per un ...L'ultimo confronto risale al 30 luglio 2022 quando nel turno preliminare di Coppaa spuntarla fu la FeraliSalò vincendo per 1 - 3. quando a spuntarla fu lo Spezia. A dirigere la gara sarà il ...I Canarini, eliminati dalla Coppaper mano del Genoa, debuttano ora nel torneo cadetto in quanto la gara contro il, in programma alla prima giornata, non si é disputata in attesa della ...

Italvolley ai quarti: Spagna ko, ora la Francia Sky Sport

Risultato di squadra senza precedenti nelle staffette: per la prima volta l’Italia qualifica 4x100 uomini e donne, 4x400 uomini e donne alla finale iridata. Lo storico poker arriva grazie alla ...Oggi sabato 26 agosto (ore 21.15) si gioca Italia-Spagna, ottavo di finale degli Europei 2023 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaWanny di Firenze per iniziare la propria avven ...