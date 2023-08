LIVE Italia-Spagna 1-0 | Europei volley femminile in DIRETTA | azzurre avanti 13-9 nel secondo set | spagnole che difendono tutto

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-14 Attacco vincente in diagonale per la nazionale spagnola. 17-13 Ottima difesa di Pietrini, Egonu alza in bagher per Sylla che sfoga la frustrazione precedente e stampa il nuovo +4. 16-13 Errore con la schiacciata in diagonale di Sylla. 16-12 Gomez mette a terra il quarto punto del suo match. Entra Bosio e si completa il cambio nella diagonale palleggiatrice-opposto di Mazzanti. 16-11 Fast sempre molto incisiva di Lubian, entra Egonu con Antropova al servizio come nel primo set. 15-11 Difesa encomiabile delleche con Danesi rimettono in gioco un pallone quasi a terra. Alla fine però Sylla non riesce a fare l’ennesimo miracolo difensivo. 15-10 ANTROPOVA!!! Muro vincente per il nostro opposto, che trova il dodicesimo punto della sua partita. 14-10 Tanti errori ...